Пекин, , 04:33 — REGNUM Научные исследования в Китае начали стремительно развиваться около 40 лет назад и сейчас находятся на лидирующем мировом уровне, поэтому с ним готовы сотрудничать, заявил лауреат Нобелевской премии 2011 года по физиологии и медицине Жюль Хоффман на форуме в Шанхае, передает агентство Синьхуа.

Нобелевская премия Naked-science.ru

4-й Всемирный форум лауреатов (WLF) стартовал в Шанхае 1 ноября и собрал более 130 ведущих ученых мира, в том числе 68 нобелевских лауреатов, которые примут участие в вебинарах и офлайн-встречах в Шанхае. Трехдневное мероприятие, посвященное продвижению фундаментальной науки, международному сотрудничеству и развитию молодежи, было организовано совместно Всемирной ассоциацией лауреатов (WLA) и Китайской ассоциацией науки и техники.

В дополнение к теме открытой науки, форум этого года придал большое значение международному научно-техническому сотрудничеству. Рэнди Шекман, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 2013 года, а также вице-председатель WLA, выразил важность международного сотрудничества в области фундаментальной науки.

Он сказал, что для ученых Соединенных Штатов и Запада очень важно поддерживать постоянное взаимодействие со своими коллегами в Азии, особенно в Китае.

«Китай вложил много средств в развитие научной инфраструктуры страны, и я считаю, что для нас наиболее выгодно общаться и сотрудничать с ними», — добавил он.

Форум также объявил об учреждении премии WLA, которая будет официально учреждена в 2022 году, с двумя индивидуальными наградами, каждая из которых будет присуждаться с призовым фондом 10 млн юаней (около $1,56 млн).

Премия WLA, финансируемая за счет пожертвований китайских предприятий, будет направлена на поддержку оригинальных фундаментальных исследований и поощрение ученых всего мира к более активному участию и служению общему благосостоянию человечества.

Роджер Корнберг, председатель WLA и лауреат Нобелевской премии по химии 2006 года, сказал, что премия WLA доказывает, что Китай придает большое значение развитию фундаментальных научных исследований, и он уверен, что она станет главной мировой научной наградой. Он также положительно относится к перспективам сотрудничества между Китаем и международным научным сообществом.