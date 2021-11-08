Москва, , 04:26 — REGNUM Представители Франции и Германии постоянно инициируют проведение встреч в нормандском формате и при этом делают вид, что не замечают провокаций в Донбассе, создаваемых киевским режимом. Об этом 7 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве примера она привела использование киевскими боевиками беспилотника «Байрактар» на линии соприкосновения территорий в Донбассе, что прямо запрещено Минскими соглашениями.

«Вопрос к Парижу и Берлину, сколько можно делать вид, что они не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима? Ведь они же являются той силой, я сейчас о Франции и Германии говорю, которая инициирует бесконечно проведение встреч в нормандском формате», — возмутилась Захарова.

Читайте также: В Кремле отреагировали на применение турецких беспилотников в Донбассе

Представитель МИД РФ напомнила, что в зоне конфликта в Донбассе применять беспилотные летательные средства могут только наблюдатели ОБСЕ, и что продуктивными встречи в нормандском формате станут тогда, когда стороны будут нацелены на конкретный результат.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова обвинила Киев в нарушении Минских соглашений