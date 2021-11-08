Пномпень, , 04:24 — REGNUM Камбоджа начала вакцинировать детей в возрасте до 5 лет китайскими вакцинами Sinovac от COVID-19, поскольку вакцинация для детей в возрасте старше 6 лет была завершена, объявил премьер-министр страны Самдеч Техо Хун Сен, передает агентство Синьхуа.

Вакцинация ребенка (не от коронавируса) Кб8.рф

Выступая на церемонии, состоявшейся во Дворце мира в столице Камбоджи Пномпене 1 ноября, Хун Сен призвал родителей или законных опекунов привести своих детей на укол, чтобы защитить их от COVID-19. Государственный секретарь Министерства здравоохранения страны Или Вандин заявила, что 5-летние дети по всей стране получат две дозы вакцины Sinovac, а промежуток между первым и вторым уколами составляет 28 дней.

«Мы восстанавливаемся после кризиса COVID-19, и социальная и экономическая деятельность во всех областях постепенно возобновляется с адаптацией к новой норме. Сегодня школы по всей стране вновь открыты», — сказал Хун Сен.

По ее словам, когда родители или законные опекуны берут своих детей на укол, они должны иметь при себе копию свидетельства о рождении, семейные записи или паспорта. По состоянию на 31 октября в Камбодже было вакцинировано 85,68% или 13,7 млн человек из 16-миллионного населения, сказал Хун Сен, достигнув целевого показателя примерно на восемь месяцев раньше, чем планировалось.