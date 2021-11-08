Красноярск, , 04:23 — REGNUM Житель города Красноярска предстанет перед судом за нанесение побоев своей матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Насилие Pixabay.com

Расследование уголовного дела (116.1 УК РФ — «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») против красноярца завершено. По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в полицию в марте 2021 года. 63-летняя пенсионерка заявила о том, что её избил собственный сын.

Полицейские установили, что женщина высказала недовольство из-за злоупотребления сына алкоголем. После этого 41-летний мужчина её избил. Пьяный злоумышленник схватил пожилую красноярку за шею и нанес ей несколько ударов по телу. Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за избиение своей бывшей сожительницы.

Против него было возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Ленинский районный суд Красноярска.

Читайте также: После избиения школьника в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело