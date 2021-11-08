Пекин, 8 ноября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Астероид был назван в честь Цзоу Ченлу, китайского ученого, известного своим вкладом в биохимию, сообщила Китайская академия наук, передает агентство Синьхуа.

NASA Астероид

2 ноября в Институте биофизики при академии в Пекине состоялась церемония присвоения имени астероиду Цзоучэнлу, которое было одобрено Международным астрономическим союзом (IAU) еще в 2020 году. Согласно коммюнике IAU, астероид под кодовым номером 325 812 был обнаружен в 2008 году астрономами Общерватории Цзыцзиньшань на востоке Китая

Цзоу родился в 1923 году и умер в 2006 году. Основатель и пионер китайской биохимии внес важный вклад в синтез инсулина и был избран академиком Китайской академии наук и Всемирной академии наук. Астероиды — единственные небесные тела, которые могут быть названы в честь их первооткрывателей.