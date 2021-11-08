Москва, , 04:18 — REGNUM Сразу три дела в отношении компании Google о неудалении запрещённого контента рассмотрит Таганский суд города Москвы. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба суда.

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Рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении компании Google состоится 8 ноября. Заседания суда назначены на14:00 мск, 14:30 мск, 14:45 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Google оплатила все назначенные ей в России штрафы, решения по которым вступили в силу. Сумма штрафов не сообщается. При этом Роскомнадзор сообщил, что компании Google грозит штраф в размере от 5% до 10% годового дохода за повторное неудаление запрещённого контента.

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