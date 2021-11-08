Пекин, 8 ноября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Индекс инноваций Китая, барометр инновационного потенциала страны, продолжил расти в 2020 году, свидетельствуют официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Picserver.org Инновации

Индекс, введенный в 2005 году, увеличился на 6,4% от уровня 2019 года до 242,6 пункта в прошлом году, согласно данным Национального бюро статистики КНР. Индекс, состоящий из четырех подиндексов, измеряет инновационную среду, затраты, результаты и эффекты.

По данным бюро, до 19 из 21 показателя в четырех категориях наблюдался рост по сравнению с прошлым годом. Шесть показателей, таких как количество брендов, принадлежащих предприятиям, и объем торговли на рынке технологий, показали двузначный рост. В разбивке субиндекс инновационной среды вырос на 6,3% в годовом исчислении до 266,3 пункта.

Четыре из пяти показателей в этой области увеличились, при этом один показатель, измеряющий масштабы национальных финансовых расходов на науку и технику, сократился из-за последствий пандемии. Индекс ввода инноваций составил 209,7 пункта, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году.

Вклад страны в научные исследования и разработки (НИОКР) в течение пяти лет подряд демонстрировал двузначный рост. Интенсивность НИОКР, или отношение расходов на НИОКР к ВВП, выросла на 0,16 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, что является рекордно высоким ростом с 2010 года, до 2,4%.

Общие расходы предприятий на НИОКР выросли на 10,4% в годовом исчислении и составили около 1,87 трлн юаней (около $292,6 млрд). Подиндекс инновационной продукции показал устойчивый рост на 8,5% до 319,8 пункта, при этом число выданных отечественных патентов выросло на 42,3% до более чем 3,52 млн. Субиндекс инновационного эффекта увеличился на 3,8% до 174,7 пункта.

Данные показывают, что научно-технические инновации еще больше способствовали экологичному развитию страны. В прошлом году потребление энергии на единицу ВВП снизилось на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. Потребление угля составило 56,8% от общего потребления энергии, снизившись на 0,9 процентных пункта, в то время как потребление чистой энергии выросло на 1 процентный пункт до 24,3%.

Показатели индекса отражают прогресс, достигнутый Китаем в области возможностей и уровня инноваций, сказал статистик Национального бюро статистик Ли Инь, отметив, что инновации оказали ключевую поддержку стране в поддержании устойчивого роста и обеспечении высококачественного экономического развития.