Каракас, , 04:01 — REGNUM Власти Венесуэлы приступают к вакцинации от COVID-19 детей старше двух лет, заявил 7 ноября президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Фавелы. Каракас Венесуэла

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Я должен сообщить, что в понедельник, 8 ноября, в Венесуэле начнется вакцинация детей старше двух лет», — сказал он.

В настоящее время в Боливарианской Республике вакцинировано 70% населения. К концу года власти планируют довести этот показатель до 90%.

По данным Минздрава Венесуэлы, с начала пандемии в стране выявлено более 412 тыс. заражений коронавирусом, 4 955 человек умерли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Венесуэлу доставили более 450 тысяч доз «Спутника V»