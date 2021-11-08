Красноярск, 8 ноября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Непогода прогнозируется в Красноярском крае. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, предупреждение об опасных и неблагоприятных явлениях обнародовало Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Kaluga-gov.ru Метель в Калуге

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По данным синоптиков, в Туруханском районе и на западе Эвенкийского муниципального района днём 8 ноября местами ожидается сильный мокрый снег, снег, порывы юго-западного ветра 15−18 м/с, метель.

В центральных и южных районах края прогнозируются порывы западного ветра 15−18 м/с. На дорогах будет гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области 8 ноября ожидается усиление ветра.

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