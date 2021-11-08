Белфаст, Великобритания, , 03:52 — REGNUM Неизвестные злоумышленники угнали и подожгли автобус в Северной Ирландии. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба полиции в Twitter.

Угон автомобиля Chris

Инцидент произошёл в городе Ньютаунабби, пригороде Белфаста. Очевидцы происшествия обратились в полицию с информацией о четырёх злоумышленниках, захвативших рейсовый автобус. По предварительным данным, правонарушители зашли в автобус и приказали пассажирам выйти, после чего подожгли его.

Представитель компании-перевозчика Translink уточнил, что ни водитель ни пассажиры не пострадали. В настоящее время район, где произошло ЧП, перекрыт полицией, жителей просят выбирать пути объезда. Личность подозреваемых в захвате автобуса устанавливается.

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