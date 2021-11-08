Киев, 8 ноября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Присвоение России статуса «большой силы» в трёхполюсном мире, как об этом говорил председатель объединенного Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, является предательством Украины со стороны Соединённых Штатов, написал 7 ноября депутат Верховной рады Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — За жизнь») на своей странице в Facebook.

Zagittya.com.ua Вадим Рабинович

«Главная зрада (предательство — ред.) всегда приходит от своих. <…> И сказана эта крамола на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, который является одним из опорных в структуре империи Сороса», — объяснил он.

Депутат дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября американский генерал Марк Милли заявил, что США, Китай и Россия выступают в роли крупных центров силы, и все они являются «великими державами».

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