Владивосток, 8 ноября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Многомиллионные претензии стали основанием для обращения с банкротным иском к ООО «Рыбозавод Большекаменский». Претензии арбитраж Приморского края оставил без движения до 19 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от ООО «Приморский тарный комбинат» был подан в середине октября 2021 года. Судья Холохоренко оставила его без движения из-за неподачи ряда документов.

Основанием для обращения в суд заявлен долг в размере 12 273 007,3 рубля по договору поставки от 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик создана в феврале 2005 года. Уставный капитал — 6,08 млн рублей. Средняя численность работников — около 90 человек. Владелец — директор Евгений Тарасенко с долей 60% и Денис Капустин.

10 ноября суд также рассмотрит иск компании «Влад Холод» к ООО «Рыбозавод Большекаменский» на сумму 32,6 млн рублей, в котором речь идёт об обращении взыскания на заложенное оборудование.