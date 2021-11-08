Красноярск, , 03:26 — REGNUM Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории двух технологических зон — ООО «Росттех» обратилось с многомиллионными претензиями к министерству тарифной политики Красноярского края. Иск на сумму почти 890 млн рублей арбитраж региона начнёт рассматривать 25 ноября 2021 года. В деле речь идёт о взыскании неких убытков, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу арбитража.

Мусор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Исковое заявление от оператора было подано 19 октября 2021 года. Дело приняла судья Мозолькова. В споре речь идет «о взыскании убытков по соглашениям об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Красноярской правобережной технологической зоны Красноярского края от 06.08.2018 года № 12, об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Железногорской технологической зоны Красноярского края от 13.07.2018 года №11 (далее соглашения) в размере 888 785 705 рублей». Детали пока не известны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец учреждена в августе 2010 года. Владелец и директор — Евгений Шепелёв, которого в регионе называют «мусорным королем», так как он владеет группой компаний из этой отрасли. Ему же принадлежит доля в мусорном ООО Новосибирской области — «Грин Дэй». В 2013 году Шепелёв выдвигался в депутаты Горсовета Красноярска.

Напомним, мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. На территории Красноярского края на начальном этапе были определены 19 региональных операторов, между которыми распределили зоны ответственности.