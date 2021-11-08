Москва, , 03:21 — REGNUM В правительство России для получения официального отзыва направлен доработанный законопроект «О внесении изменений в ст. 14 и 15 федерального закона «О ветеранах», по которому предлагается полностью компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом 8 ноября пишет газета «Известия».

Ветеран ИА REGNUM ©

По действующему российскому законодательству ветераны и инвалиды войны вносят только половину суммы за пользование жилым помещением, его содержание, капитальный ремонт и счетов за жилищно-коммунальные услуги. Инициативы по компенсации этой части расходов выдвигались и ранее, но, как пояснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), в новой редакции проекта закона учли замечания правительства.

«Ветеранов становится всё меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — сказал депутат.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что мера поддержки в 2023 году может быть распространена на более чем 100 тыс. человек, а дополнительные расходы бюджета на льготы могут составить 1,15 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла закон, упрощающий процедуру оформления социальной поддержки семьям ушедших из жизни ветеранов боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон об оформлении соцподдержки семьям ветеранов