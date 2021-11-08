Москва, 8 ноября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. В правительство России для получения официального отзыва направлен доработанный законопроект «О внесении изменений в ст. 14 и 15 федерального закона «О ветеранах», по которому предлагается полностью компенсировать плату за ЖКХ, капремонт и оплату жилых помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом 8 ноября пишет газета «Известия».

ИА REGNUM Ветеран

По действующему российскому законодательству ветераны и инвалиды войны вносят только половину суммы за пользование жилым помещением, его содержание, капитальный ремонт и счетов за жилищно-коммунальные услуги. Инициативы по компенсации этой части расходов выдвигались и ранее, но, как пояснил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР), в новой редакции проекта закона учли замечания правительства.

«Ветеранов становится всё меньше и меньше. Мы должны отдать дань их заслугам. Мы благодарны им за суверенитет нашей страны, мирное и чистое небо. Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако к нему были высказаны замечания. Сейчас мы их устранили», — сказал депутат.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что мера поддержки в 2023 году может быть распространена на более чем 100 тыс. человек, а дополнительные расходы бюджета на льготы могут составить 1,15 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла закон, упрощающий процедуру оформления социальной поддержки семьям ушедших из жизни ветеранов боевых действий.