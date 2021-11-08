Москва, 8 ноября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. За годы работы ООО «Яндекс», которое принадлежит нидерландской компании, стало исполнителем почти 100 государственных контрактов. Часть из них была подписана по схеме «закупка у единственного поставщика», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на проект «Госрасходы» Счетной палаты РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Общая сумма госконтрактов компании оценивалась в 800 млн рублей. Основной объём договоров пришелся на 2017−2018 годы.

Среди крупнейших заказчиков за этот период было ПАО «Ростелеком», на долю которого пришлось свыше 0,5 млрд рублей в общем объёме договоров. Например, ПАО в январе 2018 года подписало контракт с ООО «Яндекс» на сумму свыше 352 млн рублей как с единственным поставщиком. Были среди заказчиков и другие юрлица с долей государства, заказывающие услуги размещения рекламы на площадках группы, it-продукты, в том числе Сбербанк, Тольяттинский государственный университет.

Напомним, «Яндекс» является крупным IT-гигантом, который стал фигурантом антимонопольного расследования ФАС о злоупотреблении доминирующим положением. Сама группа включает в себя десятки юрлиц, а головной актив уходит корнями в офшор — Нидерланды. Конечным получателем прибыли называют российского миллиардера с мальтийским паспортом Аркадия Воложа. В базе «Спарк» он числится управляющим филиалом компании в Санкт-Петербурге и экс-владельцем компании «ИнФинет» (производство коммуникационного оборудования). С февраля 2020 года собственником «ИнФинета» числится фирма из Нидерландов INFINET VAIRLESS KHOLDINGS B.V.

Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС