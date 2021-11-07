Москва, 8 ноября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, посетившая Москву в октябре, отправилась в Вашингтон с конкретным заданием по исправлению ситуации, которая завела в тупик российско-американские отношения. Об этом 7 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и в других проблемах с США, Захарова сказала: «Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию РФ».

«Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которой сами завели в тупик», — объяснила представитель министерства.

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Ранее Госдепартамент США причислил граждан России к «бездомным национальностям», которые не могут получить американскую визу на территории своей страны. Кроме того, Вашингтон заблокировал доступ к дипломатической собственности России в США, отказывая Москве в решении этого вопроса.