Минск, 8 ноября, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Подписание Военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии не говорит о его агрессивных намерениях по отношению к другим странам, сообщил 7 ноября первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ.

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Напротив, к постоянному «бряцанию оружием» прибегают другие государства, что в Белоруссии и России рассматривают как провокации и не собираются поддаваться на них.

«Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там. <…> Наши вооруженные силы созданы не для этого», — сказал Король.

По его словам, созданная в Белоруссии система подготовки войск позволяет «решать любые задачи» в пределах страны при самом неожиданном развитии событий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 ноября президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Подписание документа состоялось на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.

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