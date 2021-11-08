Вашингтон, , 02:19 — REGNUM Приказы об эвакуации кампусов в связи с поступившими угрозами взрыва издали три университета в американских штатах Нью-Йорк и Род-Айленд. Об этом 8 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Эвакуация Megalesius

Тревогу объявили Колумбийский и Корнеллский университеты, находящиеся в штате Нью-Йорк и Университет Брауна, расположенный в штате Род-Айленд. По предварительным данным, информация о заложенных на территории университетов взрывных устройствах была опубликована в Twitter.

На настоящий момент угроза взрыва не была подтверждена. На территории Корнеллского университета и Университета Брауна работают сотрудники правоохранительных органов. Помещения и территория Колумбийского университета уже обследованы, информация о заложенной бомбе не подтвердилась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах получили несколько судов на территории западной Германии.

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