Багдад, 8 ноября, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Имена организаторов покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми известны властям страны. Об этом заявил сам политик входе экстренного заседания кабинета министров, сообщает 7 ноября пресс-служба канцелярии аль-Казыми в Twitter.

(сс) The Media Office of the Prime Minister of Iraq Премьер-министр Ирака Мустафой аль-Казыми

Премьер-министр Ирака заверил, что властям страны уже известны имена организаторов покушения на него, в настоящее время этих людей преследуют и в ближайшее время они будут задержаны. Аль-Казыми отметил, что в стране есть силы, у которых вызывают недовольство демократические преобразования в Ираке и борьба с коррупцией.

«Мы не позволили, чтобы страна погрузилась в региональную войну, и смогли обеспечить в ней безопасность. Мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с коррупционерами, и ни один из них не уйдет от наказания», — добавил премьер-министр Ирака.

Ранее ИА REGNUM сообщало о покушении на премьер-министра Ирака, которое было предпринято с помощью заминированного беспилотника. БПЛА атаковали резиденцию аль-Казыми, расположенную в охраняемой «зелёной» зоне Багдада. Сам премьер-министр не пострадал.