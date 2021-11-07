Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Открытое горение в мебельном цехе на улице Республиканской в Ростове-на-Дону удалось ликвидировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

В 1:20 мск объявлена ликвидация открытого горения в одноэтажном здании, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожар вспыхнул в безводном районе и неподалёку от жилых домов. Потребовалась эвакуация людей.