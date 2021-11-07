Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. К месту пожара в мебельном цехе на улице Республиканской в Ростове-на-Дону стянуты водовозки. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Ростовской области Виктор Косов.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар локализован

По его словам, одноэтажное здание, в котором вспыхнул пожар, расположено в безводном районе. В связи с этим к месту происшествия на помощь огнеборцам стянуты две водовозки.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в мебельном цехе удалось локализовать. Огнём пройдена площадь 300 кв. метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Эвакуированы жильцы близлежащего дома.