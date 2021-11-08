Ереван, , 01:15 — REGNUM Как минимум 171 человек обратился за медицинской помощью после отравления пиццей в столице Армении городе Ереване. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба национального центра по профилактике и контролю за заболеваниями страны в Facebook.

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Число отравившихся граждан достигло 171, основная часть пострадавших поступила в больницу в состоянии средней тяжести. В настоящее время на стационарном лечении остаются 99 человек, ещё 72 пострадавших выписаны. Среди отравившихся есть несовершеннолетние.

Уточняется, что все пострадавшие употребляли продукцию сети пиццерий «Ташир пицца». На сегодняшний день все заведения сети закрыты для проведения проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом отравлении детей в учеьном заведении в Косово.

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