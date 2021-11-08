Вашингтон, 8 ноября 2021, 00:34 — REGNUM После климатического саммита в Глазго стало окончательно понятно, что тема экологии является рычагом, с помощью которого глубинное государство пытается возглавить глобальную геополитику и установить собственную гегемонию в мире. Коллективный Запад продолжает воплощать цели, провозглашенные на давосском ВЭФ, пытаясь их практически реализовать на кейсе климата и частично с помощью пандемии. Об этом пишет Институт международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Саммит ООН по климату
Саммит ООН по климату
Un.org

Эксперты института отмечают, что одной из главных задач для установления «дивного нового мира», за который ратуют организаторы ВЭФ Клаус Шваб и Линн Форестер де Ротшильд, является цифровизация экономики. На саммите цифровую трансформацию продолжили претворять в жизнь, выведя её из контекста климата и увязав с проблематикой макроэкономики.

Судя по словам спикеров, всякое социальное экономическое развитие возможно только на основе цифровизации, что позволит равномерно распределять средства внутри государств и секторов экономики. Анализ принятых программных документов позволяет увидеть сверхзадачу саммита — оставить государствам функцию социальной защиты, а всё остальное передать под управление корпорациям. Якобы спасти человечество от потепления, нехватки продовольствия и новых пандемий сможет только мировое правительство, управляющее глобализацией из единого центра.

Что любопытно, авторы концепции не стесняются применять и известную маркетинговую технологию — пугать и предлагать решение. Единственным спасением от скорого апокалипсиса, по их мнению, могут стать только срочные меры по наведению дисциплины и порядка, а проходить это будет под контролем корпораций. Боязнь климатической угрозы должна укоренить в головах политиков всего мира необходимость мирового правительства.

Вместо вопроса о климате в настоящее время ставится вопрос о мировой власти, уверены в Институте РУССТРАТ. Причём стоит помнить, что все слова о партнёрстве и компромиссах не более чем ширма: глобальному правительству нужна только полная капитуляция всего мира.