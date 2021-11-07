Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Пожар на мебельной фабрике на улице Республиканской в Ростове-на-Дону удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 8 ноября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар в мебельном цехе

«В 00:22 мск объявлена локализация на площади 300 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что из-за угрозы распространения огня на жилые дома было эвакуировано 12 человек. Пожару присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают 86 человек и 28 единиц техники.