Москва, 8 ноября 2021, 00:26 — REGNUM На предстоящей неделе погода в центре Европейской России, и частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье». Об этом 7 ноября рассказал журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, ожидаются скачки давления, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. По словам специалиста, это будет лишь своеобразной «разминкой» перед наступлением метеорологической зимы.
«Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда — автомобилистов ждёт настоящий ледяной панцирь и день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — пояснил Тишковец.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
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