Москва, 8 ноября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. На предстоящей неделе погода в центре Европейской России, и частности, в Москве, поменяет статус с «глубокой осени» на «предзимье». Об этом 7 ноября рассказал журналистам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Фигуры оленей в снегу

По словам метеоролога, ожидаются скачки давления, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. По словам специалиста, это будет лишь своеобразной «разминкой» перед наступлением метеорологической зимы.

«Впервые в этом сезоне среднесуточная температура воздуха окажется ниже нуля, землю припорошит символическим неустойчивым снежным покровом, заморосит ледяной дождь, а дороги покроются коркой льда — автомобилистов ждёт настоящий ледяной панцирь и день жестянщика, пешеходы рискуют поскользнуться», — пояснил Тишковец.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.