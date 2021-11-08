Ростов-на-Дону, , 00:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за крупного пожара в мебельном цехе на улице Республиканской эвакуируют людей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пострадавших нет. Эвакуировано из соседнего дома 12 человек», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что возгорание произошло в одноэтажном производственном здании. Загорелась кровля. Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 300 кв. метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

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