Минск, 8 ноября, 2021, 00:41 — ИА Регнум. Несколько торжественных мероприятий, посвящённых очередной годовщине Октябрьской революции, на главной площади Минска состоялось 7 ноября. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с «Днём Октябрьской революции» — так теперь в Белоруссии называется этот государственный праздник, являющийся выходным днём. Массовые мероприятия по этому случаю провели белорусские левые — как сторонники, так и противники несменяемого руководителя постсоветской республики.

ИА REGNUM

Первыми на торжественный митинг к памятнику Ленину на переименованной площади Ленина (теперь она называется площадь Независимости) пришли члены пропрезидентских партий и организаций: Коммунистической партии Белоруссии (КПБ), РОО «Белая Русь», РОО «Белорусский республиканский союз молодёжи» (БРСМ) и других, а также делегации от госпредприятий и госорганизаций. Около двух тысяч человек заслушали выступления своих лидеров, декламации стихов и текста резолюции, за которую не голосовали. В конце мероприятия состоялась церемония возложения цветов и исполнение около десятка раз известной с 70-х годов песни «И вновь продолжается бой».

Ближе к полудню на ту же площадь вышло полтора десятка членов партии белорусских левых «Справедливый мир». Их лидер Сергей Калякин произнёс речь около памятника Ленину, где двумя часами ранее выступали его идейные противники-лоялисты. Партия ведёт свою родословную от переименованной в 2009 году «Партии коммунистов Белорусской» (ПКБ). Затем на площади появилась ещё менее многочисленная группа молодых людей, которые без речей и транспарантов постояли около памятника Ленину и разошлись.

В полдень на то же место выдвинулась полусотня «неофициальных коммунистов» из числа незарегистрированных партий и легальных общественных организаций («Отечество» и других) из координационного совет левых «Единство». С флагами и транспарантами, с портретом Сталина и тематической музыкой они вышли на площадь, произнесли речи и возложили цветы. После фотосессии они направились возлагать цветы к памятнику Феликсу Дзержинскому напротив здания КГБ на проспекте Независимости (до начала 90-х также носившем имя Ленина).

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