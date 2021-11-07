Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 00:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону крупный пожар вспыхнул на территории мебельного цеха на улице Республиканской. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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Огнеборцы выехали на вызов примерно в 22:45 мск 7 ноября. Возгорание произошло в одноэтажном производственном здании. Известно, что загорелась кровля. Площадь пожара, по оперативным данным, составляет 300 кв. метров. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Из-за угрозы распространения на жилые дома проводится эвакуация жильцов.

На месте происшествия работают 86 человек и 28 единиц техники.