Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Лучшим игроком матча 14-го тура чемпионата России «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) стал полузащитник жёлто-синих Хорен Байрамян. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян

«Заслуженная награда Хорику, хотя сегодня её можно было бы вручить каждому в нашей сплочённой команде», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Ростова» в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 5:1. Матч состоялся на стадионе «Ростов Арена» 7 ноября. На 35-й минуте счёт открыл игрок «Рубина» Солтмурад Бакаев. Хорен Байрамян забил гол в ворота гостей площадки на 42-й минуте. Точными ударами отметились также игроки «Ростова» Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Данил Глебов.