Ереван, 7 ноября 2021, 23:56 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении скомпрометировать деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.
Глава армянского правительства также подчеркнул, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не соблюдается полностью.
В заключении интервью премьер-министр высоко оценил роль российских миротворцев, чья роль, по мнению армянской стороны, в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе является исключительной.