Ереван, , 23:56 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении скомпрометировать деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.

Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нарушения режима прекращения огня, факты гибели военнослужащих в Арцахе после 9 ноября убеждают нас в том, что Азербайджан ведет политику компрометации деятельности российских миротворцев», — отметил Пашинян.

Глава армянского правительства также подчеркнул, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не соблюдается полностью.

«С болью вынужден отметить, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе полностью не соблюдается. Это зафиксировали также и российские миротворцы. Надеюсь, будет проведено тщательное расследование и предприняты необходимые действия», — резюмировал Пашинян.

В заключении интервью премьер-министр высоко оценил роль российских миротворцев, чья роль, по мнению армянской стороны, в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе является исключительной.