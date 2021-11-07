Актау, Казахстан, , 23:37 — REGNUM Причиной взрыва в кафе в казахстанском городе Актау могла стать утечка газовоздушной смеси. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 7 ноября заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана Бекболат Абдикадыров журналистам.

Взрыв geralt

«Предварительная причина взрыва — это, возможно, утечка газовоздушной смеси», — заявил Абдикадыров, ссылаясь на заявление хозяина заведения.

По словам замначальника департамента по ЧС Мангистауской области, специалисты уже извлекли с места взрыва два газовых баллона, под завалами находятся еще два газовых баллона.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в двухэтажном кафе «Аянат» в казахстанском Актау 7 ноября.