Москва, , 23:21 — REGNUM Лучшим игроком матча четырнадцатого тура чемпионата России «Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) стал нападающий «красно-белых» Александр Соболев. Об этом сообщает пресс-служба Тинькофф — Российской Премьер-лиги.

Российские фанаты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Александр Соболев — лучший игрок матча «Спартак» — «Локомотив», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября московский «Спартак» сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в домашнем матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счетом 1:1.

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