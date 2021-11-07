Киев, 7 ноября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Компания «Оператор ГТС Украины» ожидает от регулятора Германии принятия окончательного решения по поводу поданной заявки на участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» на следующей неделе. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Решение ожидается на следующей неделе», — заявил глава компании «Оператор ГТС Украины».

О том, что украинская компания подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода, стало известно 20 октября. По словам Макогона, таким образом Киев пытается противостоять реализации проекта «Северный поток — 2».

Напомним, строительство газопровода завершилось 10 сентября 2021 года. Россия не раз подчеркивала, что проект носит исключительно коммерческий характер и не является инструментом политического давления.