Багдад, , 22:57 — REGNUM В центральной части столицы Ирака, городе Багдад, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал Alsumaria.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошел в непосредственной близости от особо охраняемой «зеленой зоны», в которой располагаются иностранные посольства и государственные учреждения. Подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее в ночь на 8 ноября в Багдаде было совершено покушение на премьер-министра страны Мустафу аль-Казыми. Его резиденцию атаковали беспилотники, глава правительства не пострадал.