Москва, 7 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Венесуэлы Феликсом Пласенсия пройдут 8 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров Сергей

«7−9 ноября в России с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Ф. Пласенсия, — говорится в сообщении. — На 8 ноября намечены переговоры с ним министра иностранных дел РФ С. Лаврова».

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября главы МИД РФ и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Западных Балканах и развитие двусторонних отношений.