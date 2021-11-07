Вашингтон, 7 ноября 2021, 22:20 — REGNUM Президент США Джо Байден осудил нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Об этом сообщается в заявлении главы Белого дома, распространенного пресс-службой.
Байден также призвал привлечь виновных в нападении к ответственности и пообещал оказать всю необходимую помощь правительству Ирака.
Напомним, в ночь на 8 ноября в Ираке была осуществлена попытка покушения на премьер-министра страны. Резиденция аль-Казыми была атакована с помощью беспилотников.