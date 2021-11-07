Вашингтон, 7 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден осудил нападение на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Об этом сообщается в заявлении главы Белого дома, распространенном пресс-службой.

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«Я решительно осуждаю террористическую атаку на резиденцию премьера Ирака. Я рад, что премьер-министр не пострадал, а также высоко ценю лидерство, которое он продемонстрировал, призывая к спокойствию, сдержанности и диалогу для защиты государственных институтов и укрепления демократии», — отмечается в заявлении.

Байден также призвал привлечь виновных в нападении к ответственности и пообещал оказать всю необходимую помощь правительству Ирака.

Напомним, в ночь на 8 ноября в Ираке была осуществлена попытка покушения на премьер-министра страны. Резиденция аль-Казыми была атакована с помощью беспилотников.