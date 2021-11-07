Киев, 7 ноября 2021, 22:17 — REGNUM На Украине столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
ДТП произошло 6 ноября возле села Сытники Черкасского района на автодороге Н-01 Киев — Знаменка. По последним данным, в результате аварии погибли три человека.
«Предварительно установлено, что 6 ноября… водитель автомобиля ВАЗ-2104 совершил столкновение на встречной полосе с грузовым автомобилем DAF, — говорится в сообщении. — После столкновения транспортные средства съехали с дороги в кювет».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.