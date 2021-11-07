Москва, 14 ноября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Государству, которое нарушило Оттавскую конвенцию, по большому счёту ничего не грозит. Поэтому никаких последствий для Украины, кроме осуждения, не будет после озвучивания в ООН свидетельств о преступлениях ВСУ. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал юрист и правозащитник Владимир Новицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней указал, что Украина могла нарушить Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий в городе Изюм Харьковской области в 2022 году. Он подчеркнул, что у организации есть тому подтверждения. При этом о других случаях применения ВСУ запрещённых противопехотных мин «Лепесток», в частности, в Донецке и других городах ДНР и ЛНР, он ничего не сказал.

Однако, как отметил юрист и правозащитник Новицкий, признание данного факта в ООН не имеет серьёзных последствий для Украины и ВСУ.

«На самом деле государству, которое нарушило Оттавскую конвенцию, по большому счёту ничего не грозит. Конвенция не предусматривает специальных санкций со стороны международного сообщества. Поэтому никаких последствий, кроме морального осуждения, не будет», — поделился Новицкий.

Он отметил, что принципы Оттавской конвенции много раз нарушались и во времена Вьетнамской войны, когда американцы применяли кассетные боеприпасы и противопехотные лепестковые мины и прочее. Юрист посетовал, что специального института, который бы разбирал подобные дела, в ООН нет.

«И в данном случае это лишь констатация нарушения правил военных действий, закреплённых в этой конвенции, но вредных последствий это не несёт», — указал юрист.

Он также обратил внимание на то, что о факте нарушения принципов международной конвенции сообщил не представитель руководства Организации Объединённых Наций, а лишь член Института ООН. По мнению эксперта, это снижает важность сделанного заявления.

«Бюрократия в ООН ничем не отличается от любой другой в разных государствах. Она построена на системе удерживания на нижних этажах ненужной информации. Поэтому если не будет инициатора продвижения этой информации вверх, то это всё останется на нижних этажах»,— отметил Новицкий.

В свою очередь политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин увидел в сообщении представителя Института ООН надежду на намечающуюся тенденцию для смены политического вектора западных стран в отношении Украины.

«Постепенно только нарождается тенденция усиления усталости от Украины. Она пока не мейнстримная. Поэтому в организации обратили внимание на ситуацию, которая произошла почти полтора года назад, только сейчас. Вектор меняется очень постепенно», — поделился Блохин.

Но он так же, как предыдущий эксперт, не увидел большого значения для мирового сообщества заявления о военных преступлениях ВСУ, поскольку его сделал лишь рядовой сотрудник Института ООН.

«Пока нет особого значения, что хотя бы в Институте ООН подняли вопрос военных преступлений. Будет иметь значение, если об этом начнут говорить в администрации Байдена (президента США Джо Байдена. — Прим. ред.). Ну а научный сотрудник в ООН не принимает политических решений», — отметил политолог.

Он также привёл в пример схожую ситуацию, когда в ООН заявили о военных преступлениях Израиля. Однако дальше слов и замечаний ситуация не пошла.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала расследование, подтверждающее применение украинскими войсками кассетных снарядов при бомбардировках Изюма и его окрестностей, в ходе чего погибли мирные жители.

Советник главы ДНР Ян Гагин в сентябре сообщил, что ВСУ регулярно обстреливали Донецк, используя мины «Лепесток». В последнее время украинская армия стала применять кассетные боеприпасы. Они представляют двойную опасность — суббоеприпасы могут взорваться при падении или стать неконтролируемой миной.

В августе 2022 года в МИД России заявили о намерении добиваться привлечения к ответственности тех, кто стоит за использованием противопехотных мин против населения Донбасса. Российская сторона регулярно поднимала на международных площадках вопрос о применении ВСУ противопехотных мин.

Киевский режим уже не один год совершает военные преступления, обстреливая ДНР. Об этом 28 августа заявила журналистка Ева Бартлетт. Она рассказала, как ходила на рынок, который попал под обстрел ракетами «Град». При этом ВСУ нанесли удар в середине дня, когда там было много людей.