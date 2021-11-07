Ханты-Мансийск, 7 ноября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. В Югре первые рабочие дни после каникул будут с умеренными осадками в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского отделения Гидрометцентра РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасаясь под зонтиком от мокрого снега

В регионе 8 ноября будут наблюдаться гололёд и юго-западный умеренный ветер. Температура ночью +1…-4 °С, днём −1…+4 °С.

Мокрый снег с дождём ожидается и 9 ноября. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью −1…−6 °С, днём +2…-3 °С.