Приштина, 7 ноября 2021, 21:58 — REGNUM Член администрации президента Косово Вьосы Османи Блерим Веля 7 ноября прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Приштина вынашивает планы захватить электрораспределительную станцию Валач на севере Косово.
На своей странице в социальной сети Twitter политик опубликовал карту системы электропередач Косово, на которой станция Валач на озере Уйман (или Газиводе) изображена в качестве одного из звеньев.
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