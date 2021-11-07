Приштина, Сербия, 7 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Член администрации президента Косово Вьосы Османи Блерим Веля 7 ноября прокомментировал заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Приштина вынашивает планы захватить электрораспределительную станцию Валач на севере Косово.

KFOR Косово

На своей странице в социальной сети Twitter политик опубликовал карту системы электропередач Косово, на которой станция Валач на озере Уйман (или Газиводе) изображена в качестве одного из звеньев.

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