Берлин, 7 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что страна справилась с последствиями миграционного кризиса 2015 года. Об этом она сообщила в интервью изданию Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Да, мы справились. Но мы увидели, что не все прошло гладко», — отметила Меркель, напомнив о печальных событиях новогодней ночи 2016 года в Кельне.

Исполняющая обязанности правительства Германии добавила, что самыми большими вызовами для нее на посту канцлера были миграционный кризис и эпидемия коронавирусной инфекции.