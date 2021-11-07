Берлин, , 21:36 — REGNUM Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не намерена заниматься политикой после ухода с поста. Об этом она сообщили в интервью Deutsche Welle.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что же касается вопроса о том, чем я займусь… Политикой я больше заниматься не буду. Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — отметила Меркель.

И.о. канцлера подчеркнула, что ей необходимо спокойно отдохнуть несколько месяцев и только после этого она поймет, чем ей хочется заниматься.

«Я, так сказать, совершаю прощальное турне в последние дни пребывания в должности, и, с одной стороны, я счастлива. Потом, конечно, мне будет немного грустно, потому что моя работа всегда приносила и до сих пор приносит мне удовольствие», — резюмировала Меркель.

Напомним, 24 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам ее кабинета увольнительные грамоты. Тем не менее, они продолжат исполнять свои обязанности пока не будет сформировано новое правительство.