Берлин, 7 ноября 2021, 21:36 — REGNUM Исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не намерена заниматься политикой после ухода с поста. Об этом она сообщили в интервью Deutsche Welle.
И.о. канцлера подчеркнула, что ей необходимо спокойно отдохнуть несколько месяцев и только после этого она поймет, чем ей хочется заниматься.
Напомним, 24 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель и членам ее кабинета увольнительные грамоты. Тем не менее, они продолжат исполнять свои обязанности пока не будет сформировано новое правительство.