Курганская область, 10 мая, 2006, 12:53 — ИА Регнум. Руководитель администрации Кургана Виктор Серков подписал постановление о прекращении подачи воды городу в связи с ликвидацией аварии на самотечном канализационном коллекторе Д-1500 мм по ул.Б.Петрова-Дзержинского В соответствии с постановлением будут остановлены водозаборные очистные сооружения с 00.00 часов 12 мая до 24.00 часов 13 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кургана, производителю работ МУП "Курганводоканал" предписано ликвидировать аварийную ситуацию и дать воду населению в нормальном режиме 14 мая в 12.00, а также до 1 июня восстановить асфальтовое покрытие на месте проведения ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-службе МУП "Курганводоканал" в конце апреля на главном самотечном канализационном коллекторе по ул. Дзержинского, введенном в эксплуатацию более 20 лет назад, произошел порыв. Причиной аварийной ситуации стала изношенность стального трубопровода диаметром 1,5 м. Для ликвидации прорыва требуется остановить работу очистных сооружений Кургана, снизив ток в коллекторе.

По словам генерального директора МУП "Курганводоканал" Павла Коробова, авария на главном коллекторе может привести к нарушению стабильной работы канализационных систем Кургана и выходу сточных вод на поверхность. И все же из-за многочисленных праздничных дней ремонт коллектора пришлось отложить на две недели.

Согласно постановлению городской администрации Кургана работы на данном объекте начнутся в ночь на 12 мая и займут около двух суток. На это время предприятие вынуждено прекратить подачу воды в город. По окончанию ремонтных работ (13 мая) подача воды в городе будет полностью восстановлена. В настоящее время специалисты предприятия производят оповещение руководителей предприятий и горожан о временном отключении водоснабжения.