Вашингтон, 7 ноября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал ситуацию в Афганистане. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Мы ещё не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана. Пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему — от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем», — отметил Салливан.

Напомним, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, стороны, помимо всего прочего, обсудили ситуацию в Афганистане.