Актау, Казахстан, , 20:47 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в двухэтажном кафе «Аянат» в Казахстане. Об этом сообщили в МЧС страны корреспонденту Tengrinews.kz.

Взрыв geralt

ЧП произошло в воскресенье, 7 ноября, в 29А микрорайоне Актау. По последним данным, в результате взрыва произошло полное разрушение строения.

«Информация о пострадавших не поступала, — отметил официальный представитель МЧС Талгат Уали. — Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.