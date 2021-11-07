Приштина, Сербия, 7 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Албанское оппозиционное СМИ Lapsi 7 ноября сообщило о том, что 21 школьник из косовской деревни Шаля в Липлянском муниципалитете отравился в учебном заведении.

Эдвард Мунк. Больной ребенок II. 1896

В Институте общественного здравоохранения Косово уже взяли образцы воды из школы. Отравившиеся дети страдают от проблем со здоровьем уже несколько дней.

Напомним, ранее в албанском городе Круя произошло массовое отравление питьевой водой, пострадали свыше 600 человек. Анализ воды показал, что в водопровод попали испражнения домашних животных.